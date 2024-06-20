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В "Киев Цифровой" и "Киевпастранс" произошел сбой: что не работает

Киев, Четверг 20 июня 2024 15:54
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В "Киев Цифровой" и "Киевпастранс" произошел сбой: что не работает Фото: в "Киев Цифровой" и "Киевпастрансе" произошел сбой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Технический сбой произошел в мобильном приложении "Киев Цифровой". Также наблюдаются проблемы в работе онлайн-сервисов "Киевпастранс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Цифровой" и сайт "Киевпастранс".

При входе в приложение "Киев Цифровой" всплывает окно "Сервисы на ремонте". Поэтому в приложении пока доступны функции только офлайн.

В &quot;Киев Цифровой&quot; и &quot;Киевпастранс&quot; произошел сбой: что не работает

Что касается "Киевпастранса", там пока не работают системы по отражению перемещения транспорта.

На сайте указывается, что возникла внутренняя ошибка сервера. Причины технического сбоя пока не известны.

Обновлено в 15:58

Онлайн-сервисы "Киевпастранс" возобновили работу.

В &quot;Киев Цифровой&quot; и &quot;Киевпастранс&quot; произошел сбой: что не работает

Напомним, 8 июня в мессенджере Telegram произошел мощный сбой. Пользователи не могли обновить приложение и веб-версию. Проблемы длились больше часа.

Также недавно наблюдался сбой в Monobank. Мобильное приложение не загружалось, были проблемы с транзакциями.

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