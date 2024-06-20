В "Киев Цифровой" и "Киевпастранс" произошел сбой: что не работает

Технический сбой произошел в мобильном приложении "Киев Цифровой". Также наблюдаются проблемы в работе онлайн-сервисов "Киевпастранс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Цифровой" и сайт "Киевпастранс".

При входе в приложение "Киев Цифровой" всплывает окно "Сервисы на ремонте". Поэтому в приложении пока доступны функции только офлайн.

Что касается "Киевпастранса", там пока не работают системы по отражению перемещения транспорта.

На сайте указывается, что возникла внутренняя ошибка сервера. Причины технического сбоя пока не известны.

Обновлено в 15:58

Онлайн-сервисы "Киевпастранс" возобновили работу.