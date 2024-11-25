Киев временно может остаться без уличного освещения, но не из-за отключения света
До конца 2024 г. КП "Киевгорсвет" проведет масштабный ремонт сетей наружного освещения в восьми районах столицы. Из-за этого возможны отключения фонарей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Ремонтные работы будут включать замену светильников, опор, кронштейнов и кабельных сетей.
Из-за этого возможны отключения наружного освещения, а именно в таких районах:
1. Голосеевский:
- на улице Степана Рудницкого,
- в частном секторе "Ширма" (в пределах улиц Холодноярской, Сумской, Демеевской и просп. Валерия Лобановского),
- в частном секторе "Цымбалов яр" (в пределах улиц Максима Рыльского, Голосеевской, Эллана-Голубого, Малокитаевской),
2. Дарницкий:
- на улице Вакуленчука, 1 (специальная школа І-ІІ ступеней № 10),
- в частном секторе микрорайона "Красный хутор" (в пределах Харьковского шоссе, улиц Елочной, Владимира Рыбака, Вакуленчука),
3. Деснянский:
- на улице Милютенко,
- в частном секторе с. Троещина (в пределах улиц Радосинской, Климента Квитки, Василия Щавинского, Митрополита Владимира Сабодана, Мира, Александра Довженко, Алексея Куринного, Тараса Коваля, Лермонтова, Ивана Кожедуба и Владимира Беца),
4. Днепровский:
- в частном секторе микрорайона ДВРЗ-1 (Лески) (в пределах улиц Азербайджанской, Алматинской, Любови Малой, Гродненской, переулков Бышевского и Гродненского),
- в частном секторе ДВРЗ-2 (Старая Дарница) (в пределах улиц Устима Кармелюка, Лохвицкой, Сивашской, Хорольской),
5. Печерский:
- на улице Бастионная,
- в частном секторе микрорайона "Зверинец" (в пределах улиц Бастионной, Садово-Ботанической, Зверинецкой, Ольшанской и Железнодорожного шоссе),
6. Соломенский:
- на улице Федора Эрнста,
- в микрорайоне Жуляны (в пределах улиц Территориальной обороны, Дмитрия Луценко, Школьной, Шевченко, Григория Гуляницкого, Киевской, Совской, Степана Рудницкого, Анны Арендт, Генерала Павленко, Березовой, Малиновой и Антина Ждановича),
- в микрорайоне Совки (в пределах улиц Ахтырской, Петра Радченко, Холодноярской, Сигнальной, Колосковой, Пржевальского, Красной, Донской и просп. Валерия Лобановского),
- в частном секторе микрорайона "Караваевы дачи" (в пределах улиц Комбайнеров, Татьяны Яблонской, Новополевой, Олексы Гирныка, Бориславской),
7. Подольский:
- на проспектах Свободы и Георгия Гонгадзе,
- на улице Натальи Ужвий,
- в частном секторе "Кинь-Грусть" (в пределах улиц Ивана Ежакевича, Косенко, Пуща-Водицкой, Лесозащитной, Луцкой, Каневской, переулков Межевого, Андрея Кузьменко, Кобзарского)
8. Шевченковский:
- по улицам Даниила Щербаковского и Игоря Турчина.
Добавим, что в Киеве сегодня утром 25 ноября было зафиксировано загрязнение воздуха. В каких районах ситуация самая плохая - узнайте в нашем материале.
Напомним, сегодня также продолжат действовать ограничения электроснабжения в Украине.
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