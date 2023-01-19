ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 18:09
Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК Фото: Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень (Віталій Носаач, РБК-Укра
Автор: Юлія Бойко

19 січня завдяки спільним зусиллям енергетиків України оператори системи розподілу ДТЕК в Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, а також столиці, повернулися до режиму роботи в умовах стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після останніх російських атак 14 січня.

Допоки тривають роботи з відновлення енрегооб’єктів, "Укренерго" щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії.

Відповідно до цих лімітів та поточного рівня споживання електроенергії в регіоні, обленерго застосовують відключення - екстрені або стабілізаційні за графіками.

Інформацію щодо лімітів та можливості забезпечувати клієнтів електроенергією за графіками, оператори системи розподілу ДТЕК публікують щовечора на своїх офіційних ресурсах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області