Київ та три регіони України повернулися до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК

19 січня завдяки спільним зусиллям енергетиків України оператори системи розподілу ДТЕК в Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, а також столиці, повернулися до режиму роботи в умовах стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram .

В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після останніх російських атак 14 січня.

Допоки тривають роботи з відновлення енрегооб’єктів, "Укренерго" щодня надає операторам системи розподілу обмеження на споживання електроенергії.

Відповідно до цих лімітів та поточного рівня споживання електроенергії в регіоні, обленерго застосовують відключення - екстрені або стабілізаційні за графіками.

Інформацію щодо лімітів та можливості забезпечувати клієнтів електроенергією за графіками, оператори системи розподілу ДТЕК публікують щовечора на своїх офіційних ресурсах.