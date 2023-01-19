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Киев и три региона Украины вернулись к графикам стабилизационных отключений, - ДТЭК

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Четверг 19 января 2023 18:09
Киев и три региона Украины вернулись к графикам стабилизационных отключений, - ДТЭК Фото: Киев и три региона Украины вернулись к графикам стабилизационных отключений (Виталий Носаач, РБК-Укра
Автор: Юлия Бойко

19 января благодаря совместным усилиям энергетиков Украины операторы системы распределения ДТЭК в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также столице вернулись в режим работы в условиях стабилизационных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак 14 января.

Пока продолжаются работы по восстановлению энергообъектов, "Укрэнерго" ежедневно предоставляет операторам системы распределения ограничения на потребление электроэнергии.

Согласно этим лимитам и текущему уровню потребления электроэнергии в регионе, облэнерго применяют отключения - экстренные или стабилизационные по графикам.

Информацию о лимитах и возможности снабжать клиентов электроэнергией по графикам, операторы системы распределения ДТЭК публикуют каждый вечер на своих официальных ресурсах.

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ДТЭК Электроэнергия
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