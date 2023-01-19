Киев и три региона Украины вернулись к графикам стабилизационных отключений, - ДТЭК

Фото: Киев и три региона Украины вернулись к графикам стабилизационных отключений (Виталий Носаач, РБК-Укра

19 января благодаря совместным усилиям энергетиков Украины операторы системы распределения ДТЭК в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях, а также столице вернулись в режим работы в условиях стабилизационных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак 14 января. Пока продолжаются работы по восстановлению энергообъектов, "Укрэнерго" ежедневно предоставляет операторам системы распределения ограничения на потребление электроэнергии. Согласно этим лимитам и текущему уровню потребления электроэнергии в регионе, облэнерго применяют отключения - экстренные или стабилизационные по графикам. Информацию о лимитах и возможности снабжать клиентов электроэнергией по графикам, операторы системы распределения ДТЭК публикуют каждый вечер на своих официальных ресурсах.