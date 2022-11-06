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Київ та ще сім областей. Стало відомо, де завтра вимикатимуть світло

Фото: названо регіони, де завтра будуть віялові відключення (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 7 листопада, у Києві та ще семи областях України будуть планові відключення електроенергії. Відповідні розпорядження вже отримали регіональні оператори розподільчих мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Де будуть вмикати світло завтра:

  • Київ;
  • Київська;
  • Чернігівська;
  • Черкаська;
  • Житомирська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Полтавська області.

Коли почнуться відключення

Як повідомили в "Укренерго", планові відключення світла розпочнуться о 6:00 і будуть тривати до кінця доби.

"Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури", - зазначили в компанії.

Графіки можна знайти на сайтах обленерго:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може готувати нові масові удари по українським енергооб'єктам, зокрема з застосуванням іранських балістичних ракет.

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