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Киев и еще семь областей. Стало известно, где завтра будут выключать свет

Фото: названы регионы, где завтра будут веерные отключения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 7 ноября, в Киеве и еще в семи областях Украины будут плановые отключения электроэнергии. Соответствующие предписания уже получили региональные операторы распределительных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Где будут включать свет завтра:

  • Киев;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Черкасская;
  • Житомирская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Полтавская область.

Когда начнутся отключения

Как сообщили в "Укрэнерго", плановые отключения света начнутся в 6:00 и продлятся до конца суток.

"Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры", - отметили в компании.

Графики можно найти на сайтах облэнерго:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может готовить новые массовые удары по украинским энергообъектам, в том числе с применением иранских баллистических ракет.

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