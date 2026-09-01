На Київ та область суне гроза, негода вируватиме до кінця доби

Метеорологи попередили про небезпечні природні явища по території Київщини та Києва.

У найближчі 3 години зі збереженням до кінця поточної доби накриє гроза.

Синоптики також оголосили І рівень небезпеки - жовтий.

Жовтий рівень небезпеки означає, що негода може спровокувати ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що перші дні осені не порадують українців стабільним сонячним теплом.

Він зазначив, що на погоду будуть впливати різні атмосферні фронти, тож місцями без дощів з грозами не обійтися.