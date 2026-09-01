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На Київ та область суне гроза, негода вируватиме до кінця доби

11:05 01.09.2026 Вт
1 хв
Негода накриє столицю вже в найближчі три години
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: 1 вересня Київ та область накриють грози (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вдень у вівторок, 1 вересня, Київ та Київську область накриє гроза, яка збережеться до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Метеорологи попередили про небезпечні природні явища по території Київщини та Києва.

У найближчі 3 години зі збереженням до кінця поточної доби накриє гроза.

Синоптики також оголосили І рівень небезпеки - жовтий.

Жовтий рівень небезпеки означає, що негода може спровокувати ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що перші дні осені не порадують українців стабільним сонячним теплом.

Він зазначив, що на погоду будуть впливати різні атмосферні фронти, тож місцями без дощів з грозами не обійтися.

Зазначимо, раніше в Укргідрометцентрі розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози.

РБК-Україна також писало, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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ГідрометцентрКиївВ'ячеслав НегодаКиївська область