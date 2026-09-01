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На Киев и область надвигается гроза, непогода будет бушевать до конца суток

11:05 01.09.2026 Вт
1 мин
Непогода накроет столицу уже в ближайшие три часа
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: 1 сентября Киев и область накроют грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Днем во вторник, 1 сентября, Киев и Киевскую область накроет гроза, которая сохранится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Метеорологи предупредили об опасных природных явлениях на территории Киевщины и Киева.

В ближайшие 3 часа с сохранением до конца текущих суток накроет гроза.

Синоптики также объявили I уровень опасности - желтый.

Желтый уровень опасности означает, что непогода может спровоцировать усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что первые дни осени не порадуют украинцев стабильным солнечным теплом.

Он отметил, что на погоду будут влиять разные атмосферные фронты, поэтому местами без дождей с грозами не обойтись.

Отметим, ранее в Укргидрометцентре раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах.

РБК-Украина также писало, почему домашний термометр может "лгать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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