На Киев и область надвигается гроза, непогода будет бушевать до конца суток

Метеорологи предупредили об опасных природных явлениях на территории Киевщины и Киева.

В ближайшие 3 часа с сохранением до конца текущих суток накроет гроза.

Синоптики также объявили I уровень опасности - желтый.

Желтый уровень опасности означает, что непогода может спровоцировать усложнение работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что первые дни осени не порадуют украинцев стабильным солнечным теплом.

Он отметил, что на погоду будут влиять разные атмосферные фронты, поэтому местами без дождей с грозами не обойтись.