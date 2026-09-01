На Київ та область суне гроза, негода вируватиме до кінця доби

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Вдень у вівторок, 1 вересня, Київ та Київську область накриє гроза, яка збережеться до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.