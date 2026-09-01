На Киев и область надвигается гроза, непогода будет бушевать до конца суток

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Днем во вторник, 1 сентября, Киев и Киевскую область накроет гроза, которая сохранится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.