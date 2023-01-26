Київ та область повертаються до графіків відключення світла
Фото: Київ та область повертаються до графіків відключення світла (GettyImages)
Київська область та Київ повертаються до графіків відключання світла після останньої атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - заявили в ДТЕК.
Водночас в компанії наголосили, що, ситуація в енергосистемі все ще складна, тому вони закликали українців не вмикати одночасно декілька потужних приладів
Нагадаємо, сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога через ракетний обстріл з боку Росії.
В результаті цього в низці українських областей почали превентивно відключати світло.
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