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Київ та область повертаються до графіків відключення світла

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Київська область, Четвер 26 січня 2023 15:29
Київ та область повертаються до графіків відключення світла Фото: Київ та область повертаються до графіків відключення світла (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Київська область та Київ повертаються до графіків відключання світла після останньої атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - заявили в ДТЕК.

Водночас в компанії наголосили, що, ситуація в енергосистемі все ще складна, тому вони закликали українців не вмикати одночасно декілька потужних приладів

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога через ракетний обстріл з боку Росії.

В результаті цього в низці українських областей почали превентивно відключати світло.

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