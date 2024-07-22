Київ та область у найближчу годину накриє гроза

Зазначається, що істотне погіршення погоди у вигляді грози в Києві та області очікується у найближчу годину та до кінця доби 22 липня.

У зв'язку із цим синоптики оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпечності.

"Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні КМДА.

Громадянам також рекомендували щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

Зокрема, мешканцям та гостям столиці у випадку надзвичайних ситуацій з падінням дерев радять звертатися на лінії екстрених спецслужб:

101 чи 0444303713 - рятувальники;

0442724018 - "Київзеленбуд".

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків закликають звертатись за номером - 0503873542.

Фото: попередження про небезпечну погоду у Києві та області 22 липня (facebook.com/UkrHMC)