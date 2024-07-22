Київ та область у найближчу годину накриє гроза

У Києві в найближчу годину очікується істотне погіршення погоди. Синоптики попереджають про дощ із грозою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Facebook та КМДА.
Зазначається, що істотне погіршення погоди у вигляді грози в Києві та області очікується у найближчу годину та до кінця доби 22 липня.
У зв'язку із цим синоптики оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпечності.
"Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні КМДА.
Громадянам також рекомендували щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.
Зокрема, мешканцям та гостям столиці у випадку надзвичайних ситуацій з падінням дерев радять звертатися на лінії екстрених спецслужб:
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків закликають звертатись за номером - 0503873542.
Як повідомлялось раніше, в Україні до середини поточного тижня очікується спад спеки. Починаючи з понеділка, 22 липня, "плюси" будуть високими, але вже без фанатизму.
Так, сьогодні, 22 липня, максимальна температура повітря становитиме +25...+29 градусів, часом до +30.
Зазначимо, що одразу у п'яти областях України спека встановила абсолютні температурні максимуми. Докладніше читайте у матеріалі РБК-Україна.
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