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Київ та область у найближчу годину накриє гроза

Київ, Понеділок 22 липня 2024 14:37
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Київ та область у найближчу годину накриє гроза Фото: штормова погода у Києві 22 липня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві в найближчу годину очікується істотне погіршення погоди. Синоптики попереджають про дощ із грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Facebook та КМДА.

Зазначається, що істотне погіршення погоди у вигляді грози в Києві та області очікується у найближчу годину та до кінця доби 22 липня.

У зв'язку із цим синоптики оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпечності.

"Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт", - йдеться в повідомленні КМДА.

Громадянам також рекомендували щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

Зокрема, мешканцям та гостям столиці у випадку надзвичайних ситуацій з падінням дерев радять звертатися на лінії екстрених спецслужб:

  • 101 чи 0444303713 - рятувальники;
  • 0442724018 - "Київзеленбуд".

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків закликають звертатись за номером - 0503873542.

Київ та область у найближчу годину накриє грозаФото: попередження про небезпечну погоду у Києві та області 22 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні та столиці

Як повідомлялось раніше, в Україні до середини поточного тижня очікується спад спеки. Починаючи з понеділка, 22 липня, "плюси" будуть високими, але вже без фанатизму.

Так, сьогодні, 22 липня, максимальна температура повітря становитиме +25...+29 градусів, часом до +30.

Зазначимо, що одразу у п'яти областях України спека встановила абсолютні температурні максимуми. Докладніше читайте у матеріалі РБК-Україна.

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