Киев и область в ближайшие дни накроет гроза

В Киеве в ближайшее время ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о дожде с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook и КГГА .

Отмечается, что существенное ухудшение погоды в виде грозы в Киеве и области ожидается в ближайшие часы и до конца суток 22 июля.

В связи с этим синоптики объявили 1-й желтый - уровень опасности.

"Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении КГГА.

Гражданам также рекомендовали плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, выпавшие наружу.

В частности, жителям и гостям столицы в случае чрезвычайных ситуаций с падением деревьев советуют обращаться на линии экстренных спецслужб:

101 или 0444303713 - спасатели;

0442724018 - "Киевзеленстрой".

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков призывают обращаться по номеру - 0503873542.

Фото: предупреждение об опасной погоде в Киеве и области 22 июля (facebook.com/UkrHMC)