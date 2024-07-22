Киев и область в ближайшие дни накроет гроза
В Киеве в ближайшее время ожидается существенное ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о дожде с грозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Facebook и КГГА.
Отмечается, что существенное ухудшение погоды в виде грозы в Киеве и области ожидается в ближайшие часы и до конца суток 22 июля.
В связи с этим синоптики объявили 1-й желтый - уровень опасности.
"Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении КГГА.
Гражданам также рекомендовали плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, выпавшие наружу.
В частности, жителям и гостям столицы в случае чрезвычайных ситуаций с падением деревьев советуют обращаться на линии экстренных спецслужб:
- 101 или 0444303713 - спасатели;
- 0442724018 - "Киевзеленстрой".
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков призывают обращаться по номеру - 0503873542.
Фото: предупреждение об опасной погоде в Киеве и области 22 июля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине и столице
Как сообщалось ранее, в Украине к середине текущей недели ожидается спад жары. Начиная с понедельника, 22 июля, плюсы будут высокими, но уже без фанатизма.
Так, сегодня, 22 июля, максимальная температура воздуха будет +25...+29 градусов, временами до +30.
Отметим, что в пяти областях Украины жара установила абсолютные температурные максимумы. Подробнее читайте в материале РБК-Украина.
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