Київ та область у найближчі години накриє гроза: оголошено жовтий рівень небезпеки

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня гроза", - сказано у повідомленні.

Через це оголошено перший, жовтий, рівень погодної небезпеки.

Нагадаємо, через погану погоду громадянам рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Окрім цього рекомендується щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).