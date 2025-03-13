Київ та область у найближчі години накриє гроза: синоптики попередили про небезпеку

У Києві та області в найближчу годину очікується гроза. Вона протримається до ранку п'ятниці, 14 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по місту Київ та Київській області. У найближчу годину зі збереженням вночі 14 березня грози", - сказано у повідомленні.
Через це оголошено перший, жовтий, рівень погодної небезпеки.
Нагадаємо, через погану погоду громадянам рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Окрім цього рекомендується щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.
У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).
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