Киев и область в ближайшие часы накроет гроза: синоптики предупредили об опасности

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киев и Киевской области. В ближайший час с сохранением ночью 14 марта грозы", - сказано в сообщении.

Из-за этого объявлен первый, желтый, уровень погодной опасности.

Напомним, из-за плохой погоды гражданам рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме этого рекомендуется плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае, если дерево упало или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по телефонам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Ранее РБК-Украина писало о том, что в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, могут ли быть в Украине мартовские грозы. А также при каких условиях может возникнуть это явление.