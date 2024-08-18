Київ та область у найближчі години накриє гроза
У Києві та області в найближчу годину очікується гроза. Вона протримається до кінця доби 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентр.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, 18 серпня, гроза", - сказано в повідомленні.
Через це оголошено перший, жовтий, рівень погодної небезпеки у Києві та області.
Під час негоди громадянам радять уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Окрім цього необхідно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.
Куди звертатись у разі надзвичайної ситуації
У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Спека в Україні
Нещодавно синоптики попереджали, що в Україну в останні тижні літа повертається спекотна погода. На тлі цього у Києві обмежили рух вантажівок.
Окрім цього через повернення спеки можливе збільшення споживання електроенергії. У такому випадку енергетики будуть змушені вводити обмеження.
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