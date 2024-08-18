Киев и область в ближайшие часы накроет гроза

В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза. Она продержится до конца суток 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток, 18 августа, гроза", - говорится в сообщении.

Поэтому объявлен первый, желтый, уровень погодной опасности в Киеве и области.

Во время непогоды гражданам советуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Кроме этого, необходимо закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Куда обращаться в случае чрезвычайной ситуации

В случае, если дерево упало или сломались ветки, звоните по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).