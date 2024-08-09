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Київ та область у найближчі години накриє гроза

П'ятниця 09 серпня 2024 16:36
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Київ та область у найближчі години накриє гроза Ілюстративне фото: киян попередили про негоду 9 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та області в найближчу годину очікується гроза. Вона протримається до кінця доби 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 серпня гроза", - сказано в повідомленні.

Через це оголошено перший, жовтий, рівень погодної небезпеки.

У негоду громадянам рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також варто щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.

У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у суботу, 10 серпня, в Україні очікується переважно дощова погода.

Також наприкінці липня в Україні було зафіксовано рекордні показники середньодобової температури повітря в історії.

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