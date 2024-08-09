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Дощі з грозами та помірна спека: прогноз погоди на завтра

П'ятниця 09 серпня 2024 13:09
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Дощі з грозами та помірна спека: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 10 серпня, в Україні очікується переважно дощова погода.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Дощі пройдуть у Волині, на Рівненщині, північних та частково центральних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. Місцями можливі грози. На решті території країни істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря в більшості областей України коливатиметься від +24 до +29 градусів, а на півдні країни підніметься до +28 +32 градусів.

Погода у Києві

У Києві вихідними слід очікувати часом локальні дощі та можливі грози, проте сонця буде достатньо. Температура повітря в столиці становитиме близько +26 градусів.

Спека в Україні

З 15 серпня спека посилиться, починаючи із західних областей та південного заходу України, і поступово охопить більшу частину країни.

До Дня Незалежності України погода стабілізується: очікується комфортно тепла та сонячна погода.

Наприкінці липня синоптики зафіксували рекордні показники середньодобової температури повітря в історії. В цей день глобальна температура на поверхні Землі досягла понад 17 градусів.

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