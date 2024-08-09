ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев и область в ближайшие часы накроет гроза

Пятница 09 августа 2024 16:36
UA EN RU
Киев и область в ближайшие часы накроет гроза Иллюстративное фото: киевлян предупредили о непогоде 9 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и области в ближайшие часы ожидается гроза. Она продержится до конца суток 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 9 августа гроза", - говорится в сообщении.

Поэтому объявлен первый, желтый, уровень погодной опасности.

В ненастную погоду гражданам рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также следует плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае, если дерево упало или сломались ветки, звоните по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу, 10 августа, в Украине ожидается преимущественно дождливая погода.

Также в конце июля в Украине были зафиксированы рекордные показатели среднесуточной температуры воздуха в истории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев