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На Київ та область насуваються небезпечні метеорологічні явища: до чого готуватись

Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища у Києві та області (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Найближчим часом у Києві та Київській області очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Якої погоди чекати мешканцям Києва та області

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вранці та у першій половині п'ятниці, 27 грудня, на території Києва та області очікується туман, внаслідок чого видимість може бути на рівні 200-500 м.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили синоптики.

В цілому погода буде хмарною. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі ймовірні:

  • невеликий дощ
  • мокрий сніг
  • слабка ожеледь

Вдень - без істотних опадів. 

Температура повітря в Київській області - вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Тим часом температура повітря в Києві впродовж доби очікується на рівні близько 0 градусів.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - підсумували в УкрГМЦ.

Прогноз УкрГМЦ на 27 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram зауважили, що з огляду на поточний прогноз, фахівці рекомендують водіям (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху
  • за наявності протитуманних фар - увімкнути їх разом із ближнім світлом
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • при зупинці - увімкнути аварійну світлову сигналізацію
  • уникати різких маневрів на дорозі

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", - підсумували у КМДА.

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливе правило дорожнього руху щодо безпечної дистанції, а також як можуть покарати водія за пошкодження чужого авто у ДТП.

Читайте також про унікальне метеорологічне явище, яке може змінювати акустику.

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