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На Киев и область надвигаются опасные метеорологические явления: к чему готовиться

Синоптики прогнозируют опасные метеорологические явления в Киеве и области (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какой погоды ждать жителям Киева и области

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, утром и в первой половине пятницы, 27 декабря, на территории Киева и области ожидается туман, в результате чего видимость может быть на уровне 200-500 м.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

В целом погода будет облачной. Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью вероятны:

  • небольшой дождь
  • мокрый снег
  • слабый гололед

Днем - без существенных осадков.

Температура воздуха в Киевской области - ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Тем временем температура воздуха в Киеве в течение суток ожидается на уровне около 0 градусов.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - подытожили в УкрГМЦ.

Прогноз УкрГМЦ на 27 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram отметили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения
  • при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
  • при остановке - включить аварийную световую сигнализацию
  • избегать резких маневров на дороге

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - подытожили в КГГА.

Пост КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее мы рассказывали о важном правиле дорожного движения насчет безопасной дистанции, а также как могут наказать водителя за повреждение чужого авто в ДТП.

Читайте также об уникальном метеорологическом явлении, которое может менять акустику.

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