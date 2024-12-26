На Киев и область надвигаются опасные метеорологические явления: к чему готовиться

Какой погоды ждать жителям Киева и области

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, утром и в первой половине пятницы, 27 декабря, на территории Киева и области ожидается туман, в результате чего видимость может быть на уровне 200-500 м.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.

В целом погода будет облачной. Ветер - северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью вероятны:

небольшой дождь

мокрый снег

слабый гололед

Днем - без существенных осадков.

Температура воздуха в Киевской области - ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Тем временем температура воздуха в Киеве в течение суток ожидается на уровне около 0 градусов.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - подытожили в УкрГМЦ.

Прогноз УкрГМЦ на 27 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram отметили, что учитывая текущий прогноз, специалисты рекомендуют водителям (во время управления транспортным средством в тумане) придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения

при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

при остановке - включить аварийную световую сигнализацию

избегать резких маневров на дороге

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - подытожили в КГГА.

Пост КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)