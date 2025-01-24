На Київ та область насувається негода: що прогнозують синоптики

Синоптики попереджають громадян у Києві та в Київській області про небезпечні метеорологічні явища. Негода дістанеться столичного регіону завтра, 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Яку погоду прогнозують на найближчу добу

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, впродовж суботи, 25 січня, по території міста Києва та Київської області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про сильний туман вночі та вранці, внаслідок чого видимість може бути суттєво обмеженою - на рівні 200-500 метрів.

"І рівень небезпечності, жовтий", - зазначили синоптики.

В цілому ж погода у регіоні буде хмарною, без істотних опадів. Вітер - південний, 3-8 м/с.

Температура по області:

вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень - від 1 до 6 градусів тепла.

У Києві вночі - від 0 до 2 градусів вище нуля, вдень - близько 3-5 градусів за Цельсієм.

Зазначається також, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Прогноз УкрГМЦ на 25 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

У прес-службі Київської міської державної адміністрації додали, що з огляду на поточний прогноз, водіям рекомендують (під час керування транспортним засобом у тумані) дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар - увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці - увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Водночас пішоходів закликають:

бути уважними;

одягати світловідбивні елементи - флікери (аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби).

Допис КМДА у Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)