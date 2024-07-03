На Київ та область насувається гроза
Погода у Києві та області сьогодні ввечері, 3 липня, погіршиться. Синоптики попереджають про грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як повідомляють синоптики, у Києві та області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 липня очікуються грози.
Через погіршення погодних умов у столиці та Київській області оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Погода в Україні
Сьогодні, 3 липня, в Україні спека від +17 до +37 градусів. При цьому в деяких областях можливі дощі.
Завтра, 4 липня, в Україні погода буде досить різноплановою. У частині регіонів спека досягне +37 градусів, найхолодніше буде у західних областях.
Додамо, що синоптики попередили про низку небезпечних природних явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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