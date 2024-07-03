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На Київ та область насувається гроза

Київ, Середа 03 липня 2024 19:37
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На Київ та область насувається гроза Фото: на Київ та область насувається гроза (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Погода у Києві та області сьогодні ввечері, 3 липня, погіршиться. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляють синоптики, у Києві та області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 липня очікуються грози.

Через погіршення погодних умов у столиці та Київській області оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода в Україні

Сьогодні, 3 липня, в Україні спека від +17 до +37 градусів. При цьому в деяких областях можливі дощі.

Завтра, 4 липня, в Україні погода буде досить різноплановою. У частині регіонів спека досягне +37 градусів, найхолодніше буде у західних областях.

Додамо, що синоптики попередили про низку небезпечних природних явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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