ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Киев и область надвигается гроза

Киев, Среда 03 июля 2024 19:37
UA EN RU
На Киев и область надвигается гроза Фото: Киев и область надвигается гроза (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Погода в Киеве и области сегодня вечером, 3 июля, ухудшится. Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, в Киеве и области в ближайшее время с содержанием до конца суток 3 июля ожидаются грозы.

В связи с ухудшением погодных условий в столице и Киевской области объявили первый (желтый) уровень опасности.

Погода в Украине

Сегодня, 3 июля, в Украине жара от +17 до +37 градусов. При этом в некоторых областях возможны дожди.

Завтра, 4 июля, в Украине погода будет достаточно разноплановой. В части регионов жара достигнет +37 градусов, холоднее всего будет в западных областях.

Добавим, что синоптики предупредили о ряде опасных природных явлений, которые могут наблюдаться в некоторых регионах страны в ближайшие несколько дней. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Киев Погода в Киеве
NEWS
Под ударом ТЦ, больницы, школы. Все о последствиях массированной атаки на Днепр
Под ударом ТЦ, больницы, школы. Все о последствиях массированной атаки на Днепр
DAILY
Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены, зарплаты. Что ждет украинцев и экономику до конца года