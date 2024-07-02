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Температурні контрасти. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Вівторок 02 липня 2024 14:16
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Температурні контрасти. Синоптик дала прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 3 липня, в Україні очікується від +17 до +37 градусів. При цьому в деяких областях можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Facebook.

"Значні температурні контрасти - завтра в Україні! Від +17 до +37 градусів", - повідомила вона.

За прогнозом синоптика, 3 липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінницької області). Вдень очікується +32 +37 градусів.

Найпрохолоднішою буде західна частина, там температура повітря становитиме +19 +22 градуси, а подекуди навіть +17+19 градусів.

На півночі дуже строкато: Житомирська область - +20 +22, Київська область - +27 +30, Чернігівська область +28 +31, Сумська область +30 +34 градуси.

Дощі з грозами очікуються на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України буде сухо та сонячно. Проте прогнозується висока пожежна небезпека.

Погода у Києві

У Києві завтра вдень буде +29 +30 градусів. При цьому є ймовірність дощів.

Аномальна спека в Україні стане однією з рекордних не тільки в країні, але і в Європі. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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