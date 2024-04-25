На Київ та область насувається гроза

На Київ та Київську область насувається сильна гроза. Вона протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Telegram.

Перший рівень небезпеки (жовтий) означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 25 квітня грози", - йдеться у повідомленні.

Раніше розповідалося, що цього тижня погода в Україні навряд чи буде теплішою, ніж минулого. Зокрема очікуються сильні дощі та грози.

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