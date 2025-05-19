Київ та область накриє негода: синоптики сказали, до чого готуватись у найближчу годину

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли в Україні припиняться дощі та потеплішає.

Читайте також, що відомо про "погодні підсумки" за першу декаду травня 2025 року та які рослини найбільше постраждали від травневих заморозків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.