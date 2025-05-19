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Киев и область накроет непогода: синоптики сказали, к чему готовиться в ближайший час

На Киевскую область прямо сейчас надвигается непогода (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и Киевской области о резком ухудшении погоды. Опасные метеорологические явления прогнозируют уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какой погоды ждать в Киеве и области в ближайшее время

Согласно информации УкрГМЦ, в ближайшее время опасные метеорологические явления вероятны:

  • по городу Киеву;
  • в Киевской области.

Отмечается, что уже в течение ближайшего часа жителей региона может "накрыть" гроза.

Уточняется, что предупреждение действует "с сохранением до конца суток 19 мая".

"І уровень опасности, желтый", - отметили синоптики.

Предупреждение от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение понедельника погода в Киеве и области - облачная, с прояснениями.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 15°C;
  • по области - от 12 до 17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

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