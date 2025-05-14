Київ та область накриє негода: оголошено перший рівень небезпеки

За даними рятувальників, завтра в Україні, зокрема в Києві та Київській області, синоптики прогнозують пориви вітру швидкістю 15-18 м/с.

У зв'язку з цим оголошений перший, жовтий, рівень небезпеки.

У Карпатах пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, а вдень очікуються значні опади дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, у зв’язку з несприятливими погодними умовами громадянам радять не перебувати поблизу білбордів, ліній електропередач, великих дерев, а також не залишати автомобілі поруч із ними.

Крім того, рекомендується щільно зачинити вікна в помешканнях та прибрати з відкритих балконів і лоджій усі предмети, які можуть випасти назовні.

Куди звертатись за допомогою

У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).