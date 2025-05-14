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Киев и область накроет непогода: объявлен первый уровень опасности

Иллюстративное фото: Киев и область накроет непогода 15 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и области завтра, 15 мая, ожидается значительное ухудшение погоды. Прогнозируются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным спасателей, завтра в Украине, в частности в Киеве и Киевской области, синоптики прогнозируют порывы ветра скоростью 15-18 м/с.

В связи с этим объявлен первый, желтый, уровень опасности.

В Карпатах порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а днем ожидаются значительные осадки дождь и мокрый снег.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам советуют не находиться вблизи билбордов, линий электропередач, больших деревьев, а также не оставлять автомобили рядом с ними.

Кроме того, рекомендуется плотно закрыть окна в помещениях и убрать с открытых балконов и лоджий все предметы, которые могут выпасть наружу.

Куда обращаться за помощью

В случае, если дерево упало или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по телефонам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Прогноз погоды

По данным синоптика Наталки Диденко, в Украине 15 мая ожидается непогода - предупреждают о сильных дождях и штормовом ветре, которые накроют большинство областей.

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