На Київ суне негода: оголошено штормове попередження
Завтра, 6 серпня, у Києві та області прогнозують грози, град та шквали. Через негоду оголошено штормове попередження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, 6 серпня у Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень очікується короткочасний дощ і гроза. В окремих районах можливий град та шквали вітру 15-20 м/с.
Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +24...+29. У Києві вночі прогнозують +17...+19, вдень +26...+28 градусів.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Рівні небезпеки
Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки є частиною системи оповіщення про небезпечні погодні явища, яку використовує Український гідрометцентр. Вони дозволяють оцінити ступінь загрози для населення та важливих об’єктів інфраструктури.
Жовтий рівень (І ступінь небезпеки):
- Погодні умови можуть бути потенційно небезпечними;
- Можливі локальні порушення в роботі транспорту та енергопостачання, а також підвищений ризик для людей, що перебувають на вулиці;
- Рекомендується бути обережними та уникати необережних дій.
Помаранчевий рівень (ІІ ступінь небезпеки):
- Погодні умови є небезпечними;
- Суттєві ускладнення у повсякденному житті: сильні зливи, грози, шквали, можливі підтоплення;
- Можливі перебої в транспортному сполученні, аварії та пошкодження інфраструктури;
- Рекомендується максимально обмежити пересування та уважно слідкувати за повідомленнями ДСНС.
Негода в Україні
Нагадаємо, минулих вихідних Львівську область накрила раптова негода. В кількох районах регіону пройшла сильна злива з градом, грозою та поривчастим вітром.
Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.