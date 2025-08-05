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На Київ суне негода: оголошено штормове попередження

Вівторок 05 серпня 2025 14:45
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На Київ суне негода: оголошено штормове попередження Фото: у Києві оголосили штормове попередження на 6 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 6 серпня, у Києві та області прогнозують грози, град та шквали. Через негоду оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 6 серпня у Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень очікується короткочасний дощ і гроза. В окремих районах можливий град та шквали вітру 15-20 м/с.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +24...+29. У Києві вночі прогнозують +17...+19, вдень +26...+28 градусів.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

На Київ суне негода: оголошено штормове попередження

Рівні небезпеки

Жовтий і помаранчевий рівні небезпеки є частиною системи оповіщення про небезпечні погодні явища, яку використовує Український гідрометцентр. Вони дозволяють оцінити ступінь загрози для населення та важливих об’єктів інфраструктури.

Жовтий рівень (І ступінь небезпеки):

  • Погодні умови можуть бути потенційно небезпечними;
  • Можливі локальні порушення в роботі транспорту та енергопостачання, а також підвищений ризик для людей, що перебувають на вулиці;
  • Рекомендується бути обережними та уникати необережних дій.

Помаранчевий рівень (ІІ ступінь небезпеки):

  • Погодні умови є небезпечними;
  • Суттєві ускладнення у повсякденному житті: сильні зливи, грози, шквали, можливі підтоплення;
  • Можливі перебої в транспортному сполученні, аварії та пошкодження інфраструктури;
  • Рекомендується максимально обмежити пересування та уважно слідкувати за повідомленнями ДСНС.

Негода в Україні

Нагадаємо, минулих вихідних Львівську область накрила раптова негода. В кількох районах регіону пройшла сильна злива з градом, грозою та поривчастим вітром.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж останньої декади липня 2025 року в різних регіонах і пояснили, які культури постраждали від злив і спеки найбільше та де саме.

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Київ Штормове попередження Негода в Україні
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