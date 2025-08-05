На Киев надвигается непогода: объявлено штормовое предупреждение
Завтра, 6 августа, в Киеве и области прогнозируют грозы, град и шквалы. Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 6 августа в Киеве и Киевской области прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ожидается кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит +14...+19 градусов, днем +24...+29. В Киеве ночью прогнозируют +17...+19, днем +26...+28 градусов.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Уровни опасности
Желтый и оранжевый уровни опасности являются частью системы оповещения об опасных погодных явлениях, которую использует Украинский гидрометцентр. Они позволяют оценить степень угрозы для населения и важных объектов инфраструктуры.
Желтый уровень (І степень опасности):
- Погодные условия могут быть потенциально опасными;
- Возможны локальные нарушения в работе транспорта и энергоснабжения, а также повышенный риск для людей, находящихся на улице;
- Рекомендуется быть осторожными и избегать неосторожных действий.
Оранжевый уровень (II степень опасности):
- Погодные условия являются опасными;
- Существенные осложнения в повседневной жизни: сильные ливни, грозы, шквалы, возможны подтопления;
- Возможны перебои в транспортном сообщении, аварии и повреждения инфраструктуры;
- Рекомендуется максимально ограничить передвижение и внимательно следить за сообщениями ГСЧС.
Непогода в Украине
Напомним, в минувшие выходные Львовскую область накрыла внезапная непогода. В нескольких районах региона прошел сильный ливень с градом, грозой и порывистым ветром.
Также в Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.