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На Київ суне гроза: синоптики попередили про небезпеку

Фото: синоптики попередили про грозу у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 7 травня очікується гроза. Через це оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Києві очікується гроза, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Також синоптики прогнозують короткочасний дощ, вітер південно-західний із переходом на північний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с, температуру повітря +18 +20 градусів тепла.

Своєю чергою КМДА дала основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

Погода в Україні 7 травня

Нагадаємо, що сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, а вдень в Карпатах та на Лівобережжі місцями очікуються пориви до 15-20 м/с. Очікується зниження температури повітря, але це буде помітно не у всіх регіонах.

Детальніше про погоду на цей тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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