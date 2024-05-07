На Київ суне гроза: синоптики попередили про небезпеку

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Києві очікується гроза, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Також синоптики прогнозують короткочасний дощ, вітер південно-західний із переходом на північний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с, температуру повітря +18 +20 градусів тепла.

Своєю чергою КМДА дала основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

Погода в Україні 7 травня