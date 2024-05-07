На Київ суне гроза: синоптики попередили про небезпеку

У Києві сьогодні, 7 травня очікується гроза. Через це оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та КМДА.
"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Києві очікується гроза, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Також синоптики прогнозують короткочасний дощ, вітер південно-західний із переходом на північний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с, температуру повітря +18 +20 градусів тепла.
Своєю чергою КМДА дала основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.
Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, а вдень в Карпатах та на Лівобережжі місцями очікуються пориви до 15-20 м/с. Очікується зниження температури повітря, але це буде помітно не у всіх регіонах.
Детальніше про погоду на цей тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.