На Киев движется гроза: синоптики предупредили об опасности

В Киеве сегодня, 7 мая, ожидается гроза. Поэтому был объявлен первый уровень опасности - желтый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.
"В ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток 7 мая в Киеве ожидается гроза, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Также синоптики прогнозируют кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на северный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температуру воздуха +18 +20 градусов тепла.
В свою очередь КГГА дала основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра:
Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.
Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.
Напомним, что сегодня в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с, а днем в Карпатах и Левобережье местами ожидаются порывы до 15-20 м/с. Ожидается снижение температуры воздуха, но это будет заметно не во всех регионах.
Детальнее о погоде на эту неделю - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.