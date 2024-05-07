На Киев движется гроза: синоптики предупредили об опасности

"В ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток 7 мая в Киеве ожидается гроза, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Также синоптики прогнозируют кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на северный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с, температуру воздуха +18 +20 градусов тепла.

В свою очередь КГГА дала основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

Погода в Украине 7 мая