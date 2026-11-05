Київ стоїть у заторах: де найважче проїхати вранці 5 листопада

Трафік залишається ускладненим через обмеження руху на Південному мосту, впроваджені після російських атак. Оскільки автомобільний потік перерозподілився на інші мости, то ж навантаження на них зросло.

Також ускладнюють рух відключення світла, адже місцями не працюють світлофори.

Через перекриття та ускладнення руху у столиці змінили маршрути низки автобусів. Зокрема, такі маршрути, як №22АТД, №22ТЛ та №91Д, скеровують через Дарницький залізничний міст.

Де найважче проїхати (дані Google Maps)

Найскладніший рух на підходах до мостів та на ключових магістралях міста. За даними навігаційних карт, найбільші затримки зафіксовано на таких ділянках:

Харківське шосе - затримка до 27 хв

Дніпровська набережна - затримка до 23 хв

Дарницький міст - затримка до 13 хв

Вулиці Стеценка та Василя Стуса - затримка до 12 хв

Вулиця Олени Теліги та Берестейський проспект - затримка до 10 хв

Проспект Степана Бандери - затримка до 9 хв

Вулиця Дніпроводська - затримка до 8 хв

Проспекти Леся Курбаса та Валерія Лобановського, а також вулиці Набережно-Хрещатицька, Новокостянтинівська, Юрія Іллєнка, Чорновола та Івана Виговського - затримка від 5 до 6 хв.

Київ скували затори 5 листопада (дані Google Maps)

Вартість таксі

Поїздка з лівого берега на правий у центр обійдеться приблизно від 430 до 850 грн. Наприклад, за маршрутом "Осокорки - Майдан Незалежності" пропонують такі розцінки:

Bolt:

Bolt (базовий): 489 грн

Comfort: 599 грн

Priority (найшвидше): 779 грн

Business: 729 грн

Send (доставка): 499 грн

Pet (з тваринами): 549 грн

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