Київ стоїть у заторах: де найважче проїхати вранці 5 листопада

У Києві досі складна ситуація з рухом транспорту, особливо біля Південного мосту. Щоранку в години пік багато водіїв намагаються дістатися з лівого берега столиці на правий.
РБК-Україна в матеріалі розповідає про ситуацію на дорогах Києва станом на ранок, 5 листопада.
Трафік залишається ускладненим через обмеження руху на Південному мосту, впроваджені після російських атак. Оскільки автомобільний потік перерозподілився на інші мости, то ж навантаження на них зросло.
Також ускладнюють рух відключення світла, адже місцями не працюють світлофори.
Через перекриття та ускладнення руху у столиці змінили маршрути низки автобусів. Зокрема, такі маршрути, як №22АТД, №22ТЛ та №91Д, скеровують через Дарницький залізничний міст.
Найскладніший рух на підходах до мостів та на ключових магістралях міста. За даними навігаційних карт, найбільші затримки зафіксовано на таких ділянках:
Поїздка з лівого берега на правий у центр обійдеться приблизно від 430 до 850 грн. Наприклад, за маршрутом "Осокорки - Майдан Незалежності" пропонують такі розцінки:
Bolt:
Uklon: