Киев стоит в пробках: где труднее всего проехать утром 5 ноября

В Киеве до сих пор сложная ситуация с движением транспорта, особенно у Южного моста. Каждое утро в часы пик многие водители пытаются добраться с левого берега столицы на правый.
РБК-Украина в материале рассказывает о ситуации на дорогах Киева по состоянию на утро, 5 ноября.
Трафик остается усложненным из-за ограничений движения на Южном мосту, введенных после российских атак. Поскольку автомобильный поток перераспределился на другие мосты, то нагрузка на них возросла.
Также усложняют движение отключения света, ведь местами не работают светофоры.
Из-за перекрытия и усложнения движения в столице изменили маршруты ряда автобусов. В частности, такие маршруты, как №22АТД, №22ТЛ и №91Д, направляются через Дарницкий железнодорожный мост.
Самое сложное движение на подходах к мостам и ключевым магистралям города. По данным навигационных карт, самые большие задержки зафиксированы на следующих участках:
Поездка с левого берега на правый центр обойдется примерно от 430 до 850 грн. Например, по маршруту "Осокорки - Майдан Незалежности" предлагают следующие расценки:
Bolt:
Uklon: