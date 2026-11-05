Киев стоит в пробках: где труднее всего проехать утром 5 ноября

Трафик остается усложненным из-за ограничений движения на Южном мосту, введенных после российских атак. Поскольку автомобильный поток перераспределился на другие мосты, то нагрузка на них возросла.

Также усложняют движение отключения света, ведь местами не работают светофоры.

Из-за перекрытия и усложнения движения в столице изменили маршруты ряда автобусов. В частности, такие маршруты, как №22АТД, №22ТЛ и №91Д, направляются через Дарницкий железнодорожный мост.

Где труднее всего проехать (данные Google Maps)

Самое сложное движение на подходах к мостам и ключевым магистралям города. По данным навигационных карт, самые большие задержки зафиксированы на следующих участках:

Харьковское шоссе - задержка до 27 мин

Днепровская набережная - задержка до 23 мин

Дарницкий мост - задержка до 13 мин

Улицы Стеценко и Василия Стуса - задержка до 12 мин

Улица Елены Телиги и Берестейский проспект - задержка до 10 мин

Проспект Степана Бандеры - задержка до 9 мин

Улица Днепроводская - задержка до 8 мин

Проспекты Леся Курбаса и Валерия Лобановского, а также улицы Набережно-Крещатицкая, Новоконстантиновская, Юрия Ильенко, Черновола и Ивана Выговского - задержка от 5 до 6 мин.

Киев сковали пробки 5 ноября (данные Google Maps)

Стоимость такси

Поездка с левого берега на правый центр обойдется примерно от 430 до 850 грн. Например, по маршруту "Осокорки - Майдан Незалежности" предлагают следующие расценки:

Bolt:

Bolt (базовый): 489 грн

Комфорт: 599 грн

Priority (быстрее всего): 779 грн

Business: 729 грн

Send (доставка): 499 грн

Pet (с животными): 549 грн

Uklon: