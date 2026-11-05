Київ спрямує військовим ще 1 млрд гривень: Кличко озвучив загальну суму підтримки за рік

Сьогодні, 5 листопада, на сесію Київради винесено проєкт рішення про збільшення підтримки військових ще на 1 млрд грн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Віталія Кличка на початку засідання Київради.
"Сьогодні Київрада за програмою "Захисник Києва" має передбачити ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України", - повідомив Віталій Кличко.
Він нагадав, що на минулому засіданні Київради також було збільшено видатки на потреби військових підрозділів. Сума додаткових коштів становила 1,5 млрд грн.
"Загалом цього року, разом з тими коштами, що ухвалимо сьогодні, Київ спрямовує на підтримку наших захисників уже 6 млрд грн", - наголосив очільник столиці.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що від початку поточного року різним бригадам Київ відправив уже понад 62 000 БпЛА різних типів, а також системи РЕБ, наземні роботизовані комплекси та інше необхідне обладнання.