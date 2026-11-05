Киев направит военным еще 1 млрд гривен: Кличко озвучил общую сумму поддержки за год

"Сегодня Киевсовет по программе "Защитник Киева" должен предусмотреть еще 1 млрд грн на поддержку Сил безопасности и обороны Украины", - сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что на прошлом заседании Киевсовета также были увеличены расходы на нужды военных подразделений. Сумма дополнительных средств составила 1,5 млрд грн.

"В целом в этом году, вместе с теми средствами, которые примут сегодня, Киев направляет на поддержку наших защитников уже 6 млрд грн", - подчеркнул глава столицы.