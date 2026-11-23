У столиці станом на ранок понеділка, 23 листопада, спостерігається значне ускладнення руху на основних транспортних артеріях міста та в'їздах до нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google Maps.
За даними сервісу Google Maps, найбільші затримки наразі у напрямку центру міста та на північно-західних в'їздах до Києва.
Найбільші затори (затримка від 25 до 40 хвилин):
Середнє ускладнення руху (від 10 до 20 хвилин):
Помірні затримки (до 10 хвилин):
Також ускладнено рух на Бессарабській площі (8 хв), вулиці Юрія Іллєнка (7-8 хв), проспекті Степана Бандери (6-7 хв), вулиці Вадима Гетьмана (6-7 хв), вулиці Набережно-Хрещатицькій (6 хв), бульварі Тараса Шевченка (5 хв) та вулиці Січових Стрільців (5 хв).
Варто врахувати, що із 23 листопада до 11 грудня у Києві тимчасово призупиняється рух трамваїв № 16 через ремонт колій на вулиці Героїв Дніпра. За інформацією КП "Київпастранс", трамваї не курсуватимуть у будні дні з 9:30 до 16:00. На цей час для перевезення пасажирів збільшать кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 11.
Також нагадуємо про актуальний режим роботи столичних мостів (КМДА наводить дані станом на 21 листопада):
Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування поїздок та за можливості користуватися громадським транспортом.