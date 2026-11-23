В столице на утро понедельника, 23 ноября, наблюдается значительное усложнение движения на основных транспортных артериях города и въездах к нему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google Maps.
По данным сервиса Google Maps, самые большие задержки в направлении центра города и на северо-западных въездах в Киев.
Самые большие пробки (задержка от 25 до 40 минут):
Среднее усложнение движения (от 10 до 20 минут):
Умеренные задержки (до 10 минут):
Также затруднено движение на Бессарабской площади (8 мин), улице Юрия Ильенко (7-8 мин), проспекте Степана Бандеры (6-7 мин), улице Вадима Гетьмана (6-7 мин), улице Набережно-Крещатицкой (6 мин), бульваре Тараса Шевченко (5 мин) и улице Січових Стрільців.
Следует учесть, что с 23 ноября по 11 декабря в Киеве временно приостанавливается движение трамваев № 16 из-за ремонта путей на улице Героев Днепра. По информации КП "Киевпасстранс", трамваи не будут курсировать в будние дни с 9:30 до 16:00. В настоящее время для перевозки пассажиров увеличат количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 11.
Также напоминаем об актуальном режиме работы столичных мостов (КГГА приводит данные по состоянию на 21 ноября):
Водителей призывают учитывать эти ограничения при планировании поездок и при возможности пользоваться общественным транспортом.