Київ посів 6 місце у світі за рівнем забруднення повітря: в яких районах найгірше

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Забруднення повітря на правому березі Києва

У КМДА розповіли, що в цілому у столиці зранку 24 лютого утримується високий рівень забрудненості повітря.

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 14 лютого показники щодо забруднення є такими:

вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 70 (середній рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 70 (середній рівень забрудненості); вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 72 (середній рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 72 (середній рівень забрудненості); проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 89 (високий рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 89 (високий рівень забрудненості); проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості); вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості).

Забруднення повітря на лівому березі столиці

Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, дуже високий.

На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:

вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості);

- загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості); вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості).

Позиція Києва у світовому рейтингу якості повітря

Згідно з інформацією провідного світового постачальника даних про забруднення повітря IQAir, станом на ранок 24 лютого Київ посів 6 місце в рейтингу якості повітря серед великих міст світу (з індексом 178 - "нездорове").

Якість повітря в Києві за даними IQAir (скриншот: iqair.com/ukraine/kyiv)

В цілому список 10 міст із найбільшим рівнем забруднення повітря має такий вигляд:

Дакар (Сенегал);

Сараєво (Боснія та Герцеговина);

Лахор (Пакистан);

Ташкент (Узбекистан);

Ухань (Китай);

Київ (Україна);

Делі (Індія);

Белград (Сербія);

Шанхай (Китай);

Карачі (Пакистан).

Рейтинг якості повітря у великих містах світу (скриншот: iqair.com/world-air-quality)

Ймовірні причини забруднення повітря та рекомендації

Українцям розповіли, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).

"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - уточнили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують:

зачинити вікна (утримуватись від провітрювання приміщень);

обмежити перебування на вулиці (особливо тривале);

пити багато води;

якщо є очищувач повітря - увімкнути його на максимум.

Як киянам стежити за якістю повітря в місті

Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна: