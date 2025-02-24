Київ посів 6 місце у світі за рівнем забруднення повітря: в яких районах найгірше

Станом на ранок понеділка, 24 лютого, у більшості районів Києва фіксують суттєвий рівень забрудненості повітря. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
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У КМДА розповіли, що в цілому у столиці зранку 24 лютого утримується високий рівень забрудненості повітря.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 14 лютого показники щодо забруднення є такими:
Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, дуже високий.
На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:
Згідно з інформацією провідного світового постачальника даних про забруднення повітря IQAir, станом на ранок 24 лютого Київ посів 6 місце в рейтингу якості повітря серед великих міст світу (з індексом 178 - "нездорове").
В цілому список 10 міст із найбільшим рівнем забруднення повітря має такий вигляд:
Українцям розповіли, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).
"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - уточнили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують:
Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.
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