Киев занял 6 место в мире по уровню загрязнения воздуха: в каких районах хуже всего

По состоянию на утро понедельника, 24 февраля, в большинстве районов Киева фиксируют существенный уровень загрязненности воздуха. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
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В КГГА рассказали, что в целом в столице утром 24 февраля удерживается высокий уровень загрязненности воздуха.
На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 14 февраля показатели по загрязнению являются следующими:
Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, очень высокий.
На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:
Согласно информации ведущего мирового поставщика данных о загрязнении воздуха IQAir, по состоянию на утро 24 февраля Киев занял 6 место в рейтинге качества воздуха среди крупных городов мира (с индексом 178 - "нездоровый").
В целом список 10 городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха выглядит следующим образом:
Украинцам рассказали, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).
"Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", - уточнили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам рекомендуют:
Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.
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