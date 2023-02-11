Київ попередили про погіршення погоди: можливе погіршення руху на дорогах

Сьогодні, 11 лютого, в найближчу годину й до кінця доби синоптики прогнозують особливо небезпечні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Синоптики попередили жителів Києва та області про небезпечні метеорологічні явища по всій Київській області.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 лютого та впродовж доби 12 лютого пориви вітру 15-20 м/с", - заявили в гідрометцентрі.

Фото: синоптики попередили про перший рівень небезпеки в Києві (t.me uhmc2022)

Крім того, в області було оголошено перший рівень небезпеки.

За даними синоптиків, такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.