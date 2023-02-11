ua ru
Сб, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев предупредили об ухудшении погоды: возможно ухудшение движения на дорогах

Новина українською →
Киев, Суббота 11 февраля 2023 17:50
Киев предупредили об ухудшении погоды: возможно ухудшение движения на дорогах Фото: синоптики предупредили о первом уровне опасности в Киеве (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 февраля, в ближайший час и до конца суток синоптики прогнозируют особо опасные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях по всей Киевской области.

"В ближайшее время и до конца суток 11 февраля, а также в течение суток 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с", - заявили в гидрометцентре.

Киев предупредили об ухудшении погоды: возможно ухудшение движения на дорогахФото: синоптики предупредили о первом уровне опасности в Киеве (t.me uhmc2022)

Кроме того, в области был объявлен первый уровень опасности.

По данным синоптиков, такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на последний месяц зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм