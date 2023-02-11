Киев предупредили об ухудшении погоды: возможно ухудшение движения на дорогах

Сегодня, 11 февраля, в ближайший час и до конца суток синоптики прогнозируют особо опасные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях по всей Киевской области.

"В ближайшее время и до конца суток 11 февраля, а также в течение суток 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с", - заявили в гидрометцентре.

Фото: синоптики предупредили о первом уровне опасности в Киеве (t.me uhmc2022)

Кроме того, в области был объявлен первый уровень опасности.

По данным синоптиков, такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.