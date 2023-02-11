Киев предупредили об ухудшении погоды: возможно ухудшение движения на дорогах
Сегодня, 11 февраля, в ближайший час и до конца суток синоптики прогнозируют особо опасные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях по всей Киевской области.
"В ближайшее время и до конца суток 11 февраля, а также в течение суток 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с", - заявили в гидрометцентре.
Фото: синоптики предупредили о первом уровне опасности в Киеве (t.me uhmc2022)
Кроме того, в области был объявлен первый уровень опасности.
По данным синоптиков, такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на последний месяц зимы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.