Київ після атаки: вигорілі квартири, дим і уламки - репортаж із місця подій (фото, відео)

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Київ перебував під атакою дронів та ракет.

За останніми даними в місті 16 постраждалих. 2 загиблих, серед них - поліцейська.

Всього є наслідки у 8 районах. Найгірші - в Шевченківському.

Через пожежі місто затягнуло димом. Влада закликає зачинити вікна.

Як відомо, у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

Йдеться про руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

Загалом в місті пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно та трамвайні колії.

Найбільше в Києві внаслідок комбінованої ворожої атаки постраждав саме Шевченківський район.

Там пошкоджено житлові багатоповерхівки у Шевченківському районі. На останньому поверсі спалахнули квартири, рятувальники пожежу вже загасили.

Окрім будинків там горіли офісні будівлі. На дахах, балконах, технічних поверхах виникли загоряння.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показує наслідки російського терору.

Фото: ДСНС проводить промивання багатоповерхового будинку, далі будуть проводити розбір конструкцій, аби уникнути обвалу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, що зараз у Шевченківському районі, як і в Подільському розгорнули штаби для допомоги постраждалим.

Фото: в місті перекрито кілька вулиць, переважно в Шевченківському районі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже відомо, що в останньому внаслідок атаки є двоє загиблих. Це 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Фото: у Шевченківському районі столиці є вигорілі вщент квартири (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також місцева влада вже повідомила, у Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Щодо постраждалих, то, за останніми даними, їх у столиці 16.

Фото: рятувальники та комунальники працюють на місцях падіння уламків та ліквідовують наслідки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тим часом у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали у дворі одного з житлових будинків.

Падали уламки і в Солом’янському районі, там пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із будівель досі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Крім того, у Голосіївському районі горів вантажний автомобіль.

Загалом через пожежі, які виникли внаслідок обстрілу, Київ затягнуло димом, тому місцевих жителів просять не виходити на вулицю без потреби та зачинити вікна.

Наразі в місті для розбору завалів та ліквідації наслідків обстрілів залучили близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки ДСНС. Працюють групи верхолазів та піротехніків.