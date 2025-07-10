Киев после атаки: выгоревшие квартиры, дым и обломки - репортаж с места событий (фото, видео)

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Киев дронами и ракетами. В результате чего есть жертвы и пострадавшие, вспыхнули пожары, город окутало дымом.
РБК-Украина в репортаже показывает последствия российской атаки на столицу.
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Как известно, в 8 районах столицы пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.
Речь идет о разрушениях и падении обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.
Всего в городе повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.
Больше всего в Киеве в результате комбинированной вражеской атаки пострадал именно Шевченковский район.
Там повреждены жилые многоэтажки в Шевченковском районе. На последнем этаже вспыхнули квартиры, спасатели пожар уже потушили.
Кроме домов там горели офисные здания. На крышах, балконах, технических этажах возникли возгорания.
Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий и показывает последствия российского террора.
Отметим, что сейчас в Шевченковском районе, как и в Подольском развернули штабы для помощи пострадавшим.
Фото: в городе перекрыто несколько улиц, преимущественно в Шевченковском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Уже известно, что в последнем в результате атаки есть двое погибших. Это 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.
Также местные власти уже сообщили, в Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1.
Что касается пострадавших, то, по последним данным, их в столице 16.
Тем временем в Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки упали во дворе одного из жилых домов.
Падали обломки и в Соломенском районе, там пожары охватили административные и складские здания. В одном из зданий до сих пор продолжается ликвидация последствий обстрела.
Кроме того, в Голосеевском районе горел грузовой автомобиль.
В целом из-за пожаров, которые возникли в результате обстрела, Киев затянуло дымом, поэтому местных жителей просят не выходить на улицу без надобности и закрыть окна.
Сейчас в городе для разбора завалов и ликвидации последствий обстрелов привлекли около 400 спасателей и 90 единиц техники ГСЧС. Работают группы верхолазов и пиротехников.
Напомним, что российские войска только вчера массированно атаковали Луцк, на город враг запустил 5 ракет и 50 дронов. В городе вспыхнули пожары, однако обошлось без жертв и пострадавших.
К тому же Киев перед атакой этой ночью переживал массированный обстрел 4 июля. Тогда оккупанты применили в воздушном нападении более полутысячи дронов и ракет. Большинство из них полетели именно на столицу. Пострадали более 20 человек, трое погибли.
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