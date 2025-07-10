Київ під ударом крилатих ракет: в столиці знову пролунали гучні вибухи

Обстріл Києва

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Невдовзі ворог запустив по місту балістичні ракети. Внаслідок цього було чутно багато потужних звуків вибухів.

Унаслідок атаки в місті зафіксовано багато пожеж. Зокрема, горять будинки, заправка, гаражі. Крім цього постійно зростає кількість постраждалих.

Детальніше про перші наслідки атаки по столиці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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